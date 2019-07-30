كينيا و سوق أبوظبي العالمي يوقعان مذكرة تفاهم حول التمويل المستدام

وقعت هيئة أسواق رأس المال الكينية (CMA) وهيئة تنظيم الخدمات المالية (FSRA) في سوق أبو ظبي العالمي اليوم الثلاثاء مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال التمويل المستدام في سوق كل منهما.

وقال بول موثورا، الرئيس التنفيذي لهيئة السوق المالية في نيروبي إن الشراكة تشكلت عقب مناقشات وثيقة وتنسيق مستمر بين الطرفين لتوسيع نطاق تنمية التمويل المستدام في كلا الاختصاصين.

وقال موثورا: "توفر مذكرة التفاهم إطارًا لهيئة سوق المال وتنظيم الخدمات المالية لتبادل المعلومات المتعلقة بالمنتجات والخدمات والمبادرات بالإضافة إلى تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية والمؤسسية لتمكين الجانبين من تسهيل ودعم التمويل المستدام".

وقال إن الشراكة الاستراتيجية بين هيئة سوق المال وتنظيم الخدمات المالية تؤكد أهمية التمويل المستدام ومحركات القيمة غير الملموسة ضمن المنظورات البيئية والاجتماعية والحوكمة.

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و أضاف لقد جاءت هذه المبادرة في وقت مناسب حيث من المتوقع أن يلعب التمويل المستدام دورًا مهمًا ولكنه مناسب في دفع نمو أسواق رأس المال في كينيا. وهذا يتماشى مع تعهد مراكش الذي يدعو إلى زيادة في الحجم والتدفق والوصول لتمويل مشاريع المناخ، إلى جانب تحسين القدرات والتكنولوجيا من البلدان المتقدمة إلى البلدان النامية "

وقال ريتشارد تنغ، الرئيس التنفيذي لـ "تنظيم الخدمات المالية"، إن منظمته ستعمل عن كثب مع فريق هيئة أسواق رأس المال الكينية وشركاء أكثر تفكيرًا لتشجيع الأساليب المسؤولة والمستدامة التي تدعم تنمية ونمو الاقتصادات المعنية.

وأشار إلى أن الشراكة والعلاقة مع هيئة سوق المال بدأت في عام 2017 في مجال التكنولوجيا المالية حيث كان هناك تبادل للأهداف المتبادلة لتعزيز الابتكار والاندماج المالي والتعاون المنظم.