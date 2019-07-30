تأجيل المفاوضات بين العسكري والتغيير ولجنة تحقيق في مقتل طلاب

أبلغ قيادي بقوى اعلان الحرية والتغيير "اخبار الخليج 365" تأجيل جلسة المفاوضات التي كان مقرراً استئنافها اليوم، إلى وقت يحدد لاحقاً، في وقت شهدت عدة مدن سودانية احتجاجات طلابية واسعة منددة بمقتل خمسة واصابة العشرات من طلاب الثانوية بمدينة الابيض غربي البلاد.

وتعهد رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق عبد الفتاح البرهان، في لقاء من صحفيين أمس، بتحقيق العدالة وتقديم الجناة في الاحداث إلى المحاكمات العادلة، بعد ان تفرغ لجنة تقصي الحقائق بالولاية.

وأضاف المصدر الذي فضل حجب اسمه، أن قوى الحرية والتغيير طلبت من الوساطة الافريقية الاثيوبية المشتركة تعليق المفاوضات إلى حين ازالة الاحتقان في الشارع.

وأشار القيادي إلى أن اللجان الفنية المشتركة بين قوى التغيير والمجلس العسكري لم تجتمع بعد لتقرر ترتيبات المفاوضات.

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وأصدر والي ولاية شمال كردفان، اللواء، الصادق الطيب قراراً بتشكيل لجنة تقصي الحقائق برئاسة عميد في الشرطة وعضوية من الاجهزة العدلية، مؤكداً ان اللجنة ستتحرى عن الاسباب والجهات التي دفعت الطلاب للخروج وتحديد الجهات التي اطلقت النار على المحتجين وحصر الخسائر والاضرار التي حدثت في الارواح والممتلكات العامة والخاصة.

ودعا تجمع المهنيين السودانيين، في بيان أمس الى قبول الاعلان الدستوري فوراً دون شروط أو قيود للاسراع في تشكيل هياكل السلطة الانتقالية.

في أثناء ذلك علم (اخبار الخليج 365)، من مصادره تبائن في وجهات النظر داخل قوى اعلان الحرية والتغيير، في استئناف المفاوضات، حيث برزت وجهة نظر تطالب بتعليق التفاوض مع المجلس العسكري إلى أن يتم الكشف عن الجناة في احداث مدينة (الابيض).