السعودية تودع 250 مليون دولار في بنك السودان المركزي

أعلنت السعودية أنها أودعت 250 مليون دولار في البنك المركزي السوداني في إطار حزمة مساعدات لدعم الدولة التي تعاني من أزمة سياسية واقتصادية طاحنة.

وأوضح بيان صادر عن وزارة المالية السعودية أن الرياض "أودعت 937.5 مليون ريال سعودي في البنك المركزي في السودان".

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، فإن الوديعة تهدف إلى تخفيف الضغوط على الجنيه السوداني، وتحقيق مزيد من الاستقرار في سعر الصرف.

وفي أبريل الماضي، تعهدت السعودية والإمارات بمساعدات للسودان بقيمة 3 مليارات من الدولارات لتوفير أدوية ومواد غذائية ووقود.

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وأعلنت الإمارات إيداع 250 مليون دولار في حساب البنك المركزي السوداني في 28 أبريل/ نيسان الماضي.

وعانى السودان في السنوات الأخيرة من عجز كبير في العملة الصعبة، وهو ما كان من العوامل الرئيسية التي أدت إلى الاحتجاجات في ديسمبر الماضي، وهو ما أسفر عن عزل الجيش للرئيس السابق عمر البشير.

ولعب السودان دورا لدعم مصالح السعودية وحلفائها في المنطقة، إذ شاركت قوات سوادنية في التحالف الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين في اليمن.

ودعمت السعودية والإمارات المجلس العسكري الانتقالي الذي تشكل في السودان عقب الإطاحة بالبشير. ولا تزال ثمة احتجاجات تطالب بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية.