"بوتسوانا" تخطط للمشاركة في معرض الاستيراد الدولي الصيني الثاني

أعلنت جمعية مصدري ومصنعي بوتسوانا (BEMA) أنها تخطط للمشاركة في معرض الاستيراد الدولي الصيني الثاني.

،من المقرر أن يستقطب الحدث في نوفمبر في شنغهاي، أكثر من 3000 شركة أجنبية من حوالي 150 دولة ومنطقة.

وقالت ممانتلهاو الرئيسة التنفيذية لجمعية مصدري ومصنعي بوتسوانا، اليوم الثلاثاء في العاصمة جابورون: "سوف تقوم جمعية مصدري ومصنعي بوتسوانا بوضع علامات على العديد من الشركات داخل قاعدة عضويتها، لعرضها على منتجاتها ومساعدتها على معرفة المزيد عن وضع المنتجات للسوق الصينية، والتعرف على المصفوفات الواسعة لمتطلبات السوق المحددة للصين، من بين أشياء أخرى".

وقالت من خلال المعرض، تهدف جمعية مصدري ومصنعي بوتسوانا إلى إقامة اتصالات جديدة ومساعدة الأعضاء على إنشاء علاقات تجارية وإيجاد عملاء محتملين لمنتجاتهم.

وأضافت سانكولوبا: "نهدف من خلال المعرض إلى أن تكون هناك شركات ستصدر إلى الصين في المستقبل القريب، وبالطبع تفي بولايتنا الوطنية المتمثلة في أن تصبح اقتصادًا قائمًا على التصدير".

وأكدت سانكولوبا أن المشاركة تقوم على تحديد القطاعات الرئيسية التي يمكن للمصنعين في بوتسوانا الاستفادة منها وكذلك إنشاء الشبكات.