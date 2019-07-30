عبد الواحد يربك المشهد ويؤزم الاوضاع

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

انتفض الشعب على نظام القهر والطغيان واسقط ديكتاتورا ظالما مفسدا ويعمل الجميع الان على التخلص من اثار نظامه الذي ظل ممسكا بمفاصل البلد ثلاثة عقود وقد عاث فيها فسادا بشكل غير مسبوق في تاريخنا السياسى .

هذا التغيير الذى تم شاركت فيه قطاعات الشعب وهيئات ومؤسسات وطنية وشباب غير مؤطرين ولامنتمين للتشكيلات السياسية المعروفة في الساحة وهؤلاء الشباب مسنودين بضباط وجنود من القوات النظامية شكلوا معا الجبهة الاقوى ضد البشير ونظامه حتي كنسوه ، وان كان للعسكر بمختلف تشكيلاتهم ومسمياتهم دورا هاما في هذا التغيير فان الدور الابرز بلا شك والتاثير الاقوى والاكثر فعالية كان لصوت الشارع الذى انتفض وزأر وغير المعادلات واجبر كثيرين علي الاستماع له والعمل معه وصولا الي تحقيق الهدف واسقاط الطاغية وقد كان للجميع ما ارادوا.

الحركات المسلحة سواء التى ظلت تقاتل البشير ونظامه او تلك التي صالحته ودخلت معه في حلف او تلك التى هادنته ثم رجعت الي حربه كل هؤلاء بلا شك لهم إسهام بشكل او اخر في تشكيل التحالف العريض ضد البشير ونظامه وسواء كبر هذا الدور ام صغر فان المتفق عليه بين الجميع ان البشير ونظامه قد ذهبا ولابد من تكاتف الجميع لبناء الوطن وانتشاله من وهدته وفي مقدمة اولويات الكل العمل علي ايقاف الحرب وانهاء القتال في البلد فورا ويلزم ان لاتتعنت الحركات المسلحة وعليها ان تذعن لرغبة الشعب في ارساء السلام وانهاء معاناة البلد لكن ان يخرج علينا الأستاذ عبد الواحد محمد نور بتصريح – ادلي به لصحيفة الشرق الاوسط – يقول فيه : نحن في الحركة لا نعترف بالمجلس العسكري ولاقوى التغيير ونعتبرهما انتهازيين

هذا الكلام يعقد المشهد السياسى ويربكه ويفتح ابوابا علي المجهول فهلا ادرك عبد الواحد خطورة قوله هذا ورجع الي الصواب ام سيمضى في جر البلد الي مزيد من التأزيم