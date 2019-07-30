شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

دعا الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي إدريس سليمان لضرورة أن يأخذ شرق السودان نصيبه في منظومة الحكم، مشيراً إلى أن المطالبة بالعدل لا تعني المحاصصة. وقال في مداخلته اليوم في منبر وكالة الأنباء الرسمية، إن الشرق واحد من مناطق السودان المهمشة، مضيفاً أن الشرق تنقصه الخدمات والتنمية والعدالة؛ وأوضح قائلاً: “نحن مع قضايا وإنسان الشرق ونشهد بأن إنسان الشرق مظلوم”، مؤكداً أن نسبة الفقر في غرب وشرق السودان تمثل 70%. وشدد الأمين السياسي على الإنصاف لكل مناطق السودان خاصة المناطق الريفية البعيدة من مناطق اتخاذ القرار. المادة السابقة جديد المشهد السياسى .. بقلم شوقى ابراهيم عثمان المقالة القادمة لَجنة ومَجلس.. بقلم عبد اللطيف البوني

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الشعبي: الشرق يجب أن يأخذ نصيبه في الحكومة الأنتقالية… لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.