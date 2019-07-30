الهلال السوداني يواجه النصر والاهلي الليبي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : تقرر ان يخوض الهلال معسكرا مقفولا في قاهرة المعز استعدادا للبطولة العربية والافريقية وسيخوض فيه الفريق تجربتين امام النصر السعودي المتواجد في القاهرة وفريق الاهلي الليبي الذي يستعد هذه الايام لبطولتي العرب والابطال الافريقية.

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