الخرطوم الوطني يخسر أمام فيلا الأوغندي

الخليج 365 : خسر الخرطوم الوطني تجربة ودية خاضها أمام فيلا الأوغندي بهدفين دون مقابل في المباراة التي لعبت اليوم”الثلاثاء” في معسكر الحالي.وسيواجه الخرطوم كمبالا سيتي الأوغندي الجمعة المقبل.

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