الهلال يلاعب الحرس الجمهوري اليوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

يخوض الهلال في السابعة من مساء اليوم”الثلاثاء” تجرية ودية أمام الحرس الجمهوري تأهبًا للموسم الجديد أفريقيًا وعربيًا.

ويهدف التونسي نبيل الكوكي تجهيز كلّ لاعبيه بأفضل ما يكون بدنيًا وفنيًا.

ومنذ الأسبوع الماضي، انخرط الهلال في تدريباتٍ مستمرّة في حضور كلّ اللاعبين، في وقتٍ اقترب فيه عبد اللطيف بوي من العودة للمشاركة في التحضيرات.

وينتظر أنّ تغادر بعثة الهلال خلال أيام إلى العاصمة المصرية القاهرة لخوض معسكر قصير قبل التنقّل إلى كيجالي لمواجهة رايون سبورت الرواندي والمقرّر لها الحادي عشر من أغسطس القادم.