صحفي مغربي: مهمة المريخ أمام الوداد معقّدة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قال الصحفي المغربي أيوب البصري لـ”باج نيوز” إنّ مباراة الوداد البيضاوي والمريخ السوداني المرتقبة في بطولة العرب صعبّة، مشيرًا إلى أنّ ممثل المغرب يلعب على أرضه بقوة لجهة أنّه يجد مساندة ضخمة من”30″ ألف مشجع.

وأوضح البصري أنّ الوداد المغربي يولي دوري أبطال أفريقيا أهمية أكبر، موضحًا أنّ نتائج الفريق في المنافسات العربية خلال النسخ الماضية لم تكن إيجابية.

وأقرّ أيوب بإمتلاك الوداد لعناصر مميزة في كل المراكز، لافتًا إلى أنّ محترفه الإيفواري كامارا قوى ومن شأنه أنّ يصنع الفارق.

وأوقعت القرعة العربية المريخ السوداني في مواجهة الوداد البيضاوي المغربي، وستلعب مباراة الذهاب بالمغرب في الثامن والعشرين من أغسطس القادم.