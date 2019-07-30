ارتفاع معدل البطالة في جنوب إفريقيا إلى 29٪

أعلنت هيئة الإحصاء في جنوب إفريقيا (Stats SA) اليوم الثلاثاء ارتفع معدل البطالة في جنوب إفريقيا بنسبة 1.4 نقطة مئوية من 27.6 في المائة إلى 29 في المائة في الربع الثاني من هذا العام، مقارنة بالربع السابق.

وقالت هيئة الإحصاء في جنوب إفريقيا في مسحها الفصلي للقوى العاملة إن عدد العاطلين عن العمل ارتفع بنسبة 455،000 إلى 6.7 مليون في الربع الثاني من العام.

ووفقًا للمسح ارتفع عدد السكان في سن العمل في البلاد بمقدار 150،000 في الربع الثاني من هذا العام، مقارنة بالربع السابق.

وأضاف المسح أنه تم تسجيل خسائر العمالة في الأسر الخاصة (49000)، والنقل (42،000)، والتعدين (36،000) والتمويل وخدمات الأعمال الأخرى (21،000).

كما انخفضت العمالة في القطاع الرسمي والأسر الخاصة بنسبة 49000 لكل منهما. من ناحية أخرى، سجل القطاع غير الرسمي والزراعة زيادات بلغت 114،000 و5000 على التوالي.

وزادت العمالة أيضا في التجارة (84، 000)، والخدمات الاجتماعية والاجتماعية (48000)، والبناء (24000) والتصنيع (9000) في الربع الثاني.

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كما يشكل الشباب في جنوب إفريقيا أكثر من 63 في المائة من صفوف العاطلين عن العمل.

وردًا على أحدث الأرقام، قال التحالف الديمقراطي المعارض (DA) إن أزمة البطالة قد تحولت الآن إلى كارثة بطالة، مع عدم وجود خطة واضحة من الحكومة حول كيفية تنمية الاقتصاد.

ودعا الحزب إلى مناقشة عاجلة ذات أهمية وطنية بشأن أزمة الوظائف في جنوب إفريقيا.

كما قالت وزارة التنمية الاقتصادية إن جنوب إفريقيا في حاجة ماسة إلى التغيير وخطة لدفع الاقتصاد إلى مسار جديد، لتهيئة بيئة يمكن أن تنمو فيها الشركات وحيث يمكن للمستثمرين الاستثمار بأمان.

وفي خطة التنمية الوطنية، حددت الحكومة هدف خفض نسبة البطالة بين الشباب إلى ستة في المائة بحلول عام 2030، لكن أحدث أرقام البطالة تظهر أن الحكومة أمامها طريق طويل لتحقيق هذا الهدف.