رئيس الوزراء الأيرلندي لجونسون: لا يمكن إعادة فتح اتفاقية الانسحاب من الإتحاد الأوروبي

وقال فارادكار لجونسون في مكالمة هاتفية: "الترتيبات البديلة يمكن أن تحل محل الدعامة في المستقبل، ولكن حتى الآن لم يتم تحديد خيارات مرضية وإثباتها".
وأضاف المكتب الصحفي: "أن فارادكار دعا جونسون إلى دبلن لإجراء محادثات حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ولمناقشة المسائل الثنائية بما في ذلك أيرلندا الشمالية واتفاق الجمعة الحزينة ومنطقة السفر المشتركة".
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