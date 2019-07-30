رئيس الوزراء الأيرلندي لجونسون: لا يمكن إعادة فتح اتفاقية الانسحاب من الإتحاد الأوروبي

أبلغ رئيس الوزراء الأيرلندي "ليو فارادكار" نظيره البريطاني "بوريس جونسون" اليوم الثلاثاء أنه لا يمكن إعادة فتح اتفاقية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، وأنه لم يتم بعد تحديد ترتيبات بديلة "مرضية".

وقال فارادكار لجونسون في مكالمة هاتفية: "الترتيبات البديلة يمكن أن تحل محل الدعامة في المستقبل، ولكن حتى الآن لم يتم تحديد خيارات مرضية وإثباتها".

وأضاف المكتب الصحفي: "أن فارادكار دعا جونسون إلى دبلن لإجراء محادثات حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ولمناقشة المسائل الثنائية بما في ذلك أيرلندا الشمالية واتفاق الجمعة الحزينة ومنطقة السفر المشتركة".

