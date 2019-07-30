إيران والإمارات يعقدان محادثات أمنية بحرية

من المقرر أن تستأنف إيران محادثات الأمن البحري اليوم الثلاثاء مع الإمارات العربية المتحدة خصمها التقليدي في محاولة واضحة لتهدئة التوترات في الخليج رغم أن مسؤولًا خليجيًا وصف المناقشات بأنها روتينية وتقنية.

وتأتي المحادثات بعد أسابيع من الاحتكاك السياسي المتزايد حول الممر المائي الاستراتيجي الناجم عن العداء بين طهران وواشنطن الحليف الغربي الرئيسي لدول الخليج العربية التي تشعر بالقلق منذ فترة طويلة من الجمهورية الإسلامية.

وكانت المناقشات متوقفة منذ عام 2013، ولكن ينظر إلى الإمارات العربية المتحدة على نطاق واسع في المنطقة على أنها ترغب في حماية سمعتها كمركز أعمال آمن.

وذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية (ISNA) أن "الاجتماع السادس المشترك سيعقد يوم الثلاثاء بين وفد من سبعة أعضاء من خفر السواحل في دولة الإمارات العربية المتحدة ومسؤولين إيرانيين في طهران".

وقال مسؤول خليجي: "أن الاجتماع ليس له علاقة بالتوترات في المنطقة.

وقال المسؤول: "إنه اجتماع فني تم تنظيمه منذ فترة طويلة لمناقشة القضايا البحرية الروتينية."

وقالت إيران إنها تريد تحسين العلاقات مع خصميها السنة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وقال مسؤول إيراني طلب عدم ذكر اسمه "لقد أولت إيران دائمًا أهمية قصوى لأمن الخليج الفارسي وهي بحاجة إلى التعاون بين جميع دول الخليج".