المبعوث الخاص للأمم المتحدة يقدم خطة سلام جديدة لليبيا

اقترح غسان سلامة، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لليبيا، خطة جديدة لإعادة الأطراف المتحاربة في البلاد إلى سكة العملية السياسية، انطلاقاً من هدنة إنسانية تبدأ في 10 أغسطس المقبل بمناسبة عيد الأضحى، ومروراً بعقد اجتماع دولي جديد وصولاً إلى مؤتمر وطني جامع.
وناقش سلامة الخطة خلال الأيام القليلة الماضية مع أطراف رئيسية في النزاع، وخصوصاً رئيس حكومة الوفاق فائز السراج وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر.
وكشف سلامة عن تفاصيل الخطة في إحاطة إلى أعضاء مجلس الأمن في نيويورك عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من طرابلس، أمس؛ إذ قال إن «النزاع المسلح في ليبيا لا يظهر أي علامات على التراجع»، مضيفاً أن المعارك في محيط طرابلس «أوقعت حتى الآن قرابة 1100 قتيل، بينهم 106 من المدنيين».
وقال سلامة، إن «مسار النزاع شهد انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي»، معبراً عن «قلق خاص لاستهداف المدارس والعاملين في مجال الصحة والمرافق الصحية بشكل متكرر».
وشدد المبعوث الأممي على أن تنظيم «داعش» «يواصل استغلال الفراغ الأمني الناشئ عن النزاع في طرابلس وحولها». وأكد سلامة أنه «لا يمكن تأجيل قرار وقف الحرب إلى أجل غير مسمى».
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