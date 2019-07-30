أوكرانيا تُصادر ناقلة نفط روسية

أمرت محكمة أوكرانية، الثلاثاء، بمصادرة ناقلة نفط روسية احتجزت، الأسبوع الماضي؛ لتورّطها في النزاع البحري الذي وقع العام الماضي، بين أوكرانيا وروسيا، حسبما أعلن المدّعي العام العسكري أناتولي ماتيوس.
وأصدرت محكمة أوديسا في جنوب البلاد، قرارًا بمصادرة الناقلة النفطية ”نيكا سبيريت“.
وكانت السلطات الأوكرانية، احتجزت الناقلة الروسية بعدما وصلت أحد مرافئها في البحر الأسود، للاشتباه بارتباطها بحادث بحري وقع بين البلدين نهاية 2018.
وأوضحت أجهزة الأمن الأوكرانية، أن الناقلة وصلت، الأربعاء الماضي، إلى ميناء مدينة إسماعيل في منطقة أوديسا، حيث جرى احتجازها.
وقالت كييف: إن الناقلة شاركت باستيلاء روسيا على مراكب أوكرانية قبالة سواحل القرم.
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