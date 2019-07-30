حزب الحرية النمساوى يتطلع للفوز بـ 20% من أصوات الناخبين

أعلن رئيس حزب الحرية النمساوي نوربرت هوفر أنه يأمل أن يحوز حزبه على نسبة فوق 20% من أصوات الناخبين في الانتخابات البرلمانية المبكرة في النمسا والتي تُعقد في 29 سبتمبر المقبل.

وقال هوفر - في تصريحات اليوم الثلاثاء - إن حصولنا على أقل من 20% سوف يعني أننا لن نشارك في الائتلاف الحاكم القادم وأننا سوف ننتقل إلى صفوف المعارضة متوقعًا أن يكون الائتلاف الحاكم في هذه الحالة مكونًا من حزبي الشعب والخضر.

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وتوقع هوفر أن يحقق حزب الحرية نسبة قوية وأن يفرض نفسه كشريك جديد في الائتلاف الحكومي القادم على الرغم من التجربة السلبية الماضية التي جمعت حزب الشعب - والذي يحتل مقدمة الأحزاب - وحزب الحرية.

وكان الائتلاف الحكومي السابق بين حزبي الشعب والحرية قد انهار بعد الكشف عن فضيحة فساد تورط فيها رئيس حزب الحرية السابق هاينز كريستيان شتراخه وعرفت إعلاميًا باسم " قضية ابيزا " وتضمنت تلقي تمويلات مشبوهة مقابل صفقات حكومية من سيدة أعمال روسية.