مساحة حرائق الغابات فى روسيا تصل إلى 2.7 مليون هكتار

أعلن وزير الموارد المائية الروسى دميترى كوبيلكين أن مساحة المناطق المشتعلة بحرائق الغابات هذا العام بلغت 2.7 مليون هكتار.
وقال كوبيلكين - خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الروسى دميترى ميدفييف، اليوم الثلاثاء - "لقد تم إعلان حالة الطوارئ فى خمسة أقاليم روسية، كان أكثرها خطورة فى مقاطعة إيركوتسك بجنوب شرق سيبيريا وإقليم كراسنودار بشرق سيبيريا وجمهوريتى ساخا وبورياتيا بالشرق الأقصى".
وأضاف أن "مساحة حرائق الغابات انتشرت هذا العام على مساحة 2.7 مليون هكتارا، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 12 بالمئة عن العام الماضى".
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