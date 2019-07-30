محكمة أوكرانية توافق على ضبط ناقلة روسية محتجزة

أفادت وكالة أنباء انترفاكس الروسية، أن محكمة أوكرانية قضت اليوم الثلاثاء بالموافقة رسميًا على مصادرة ناقلة نفط روسية احتجزتها السلطات الأوكرانية في ميناء إسماعيل على نهر الدانوب الأسبوع الماضي.

وتم اختطاف السفينة الروسية اليوم الخميس لتورطها المزعوم في أسر ثلاث سفن تابعة للبحرية الأوكرانية العام الماضي. وأفرج عن أفراد طاقمها في وقت لاحق.