ثعبان الطريشة هو أفعى يبلغ طولها من 30-85 سم، سريعة جدا وتستطيع القفز بسهولة على الأشخاص، كما أن "الطريشة" يتحول مكان لدغتها للون الأزرق، الأمر الذي يتطلب من المصاب إجراء إسعافات أولية سريعة للتخلص من لدغة ثعبان الطريشة، وهذا بعد ظهورة بالتجمع الخامس وترك الرعب والفزع داخل الأشخاص.

إسعافات أولية سريعة للتخلص من لدغة ثعبان الطريشة

تطهير المنطلقة التي تحولت إلى اللون الأزرق بالماء والصابون والبيتادين.

عدم تحريك الجزء المصاب وتثبيته قدر الإمكان لحين الوصول لمركز سموم قريب من مكان تواجده لأخذ المصل المناسب للشفاء عاجلا.

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ولست البيت الشاطرة، يمكنها أن تحمي منزلها من تواجد ثعبان الطريشة لكي لا يؤذي أفراد أسرتها في يوم ما عن طريق اتباعها النصائح التالية:

النظافة: يجب ترك المنزل نظيف دائما والتخلص من القمامة في أسرع وقت ويفضل الامتناع عن قصريات الزرع في المنزل.

- تتغذى ثعابين الطريشة على الطيور لذا يجب أن لا تقومين بتربيتهم في المنزل ومكان مكشوف حفاظا عليهم.