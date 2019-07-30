براءة اختراع جديدة من مايكروسوفت لحاسب "Surface Pro" قابل للطي

حصلت شركة مايكروسوفت على براءة اختراع جديدة لحاسب "Surface Pro" القابل للطي، وفق ما ذكر موقع "ماشابل".

وتعمل مايكروسوفت على إطلاق الحاسب الجديد القابل للطي في عام 2020، بمزايا جديدة، أبرزها، أزرار متعددة الوظائف وطرق جديدة للمستخدمين للتفاعل مع تخطيط الشاشة المزدوجة.

وتعدعم شركة مايكروسوفت الحاسب الجديد بتقنية "الشحن اللاسلكي"، بالإضافة إلى لوحة مفاتيح أخف وأكثر سلاسة.

ويحصل الحاسب على أزرار جديدة؛ حيث لن يتحكم "المشغل الميكانيكي" في وضعية الشاشة أفقيًا وعموديًا فقط، بل تتحكم في أنشطة أخرى داخل الجهاز.