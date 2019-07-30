تعمل شركة كيا على تطوير سيارة بيك أب جديدة متوسطة الحجم ستنافس سيارات من نفس الفئة لدى فورد وتويوتا.
وأوضح داميان ميريديث المدير التشغيلي للصانعة الكورية في أستراليا أن البيك أب الجديدة قادمة في 2022 أو 2023، و سيتم طرح نسخة لهيونداي في نفس الوقت.
وقال إن البيك أب الجديدة لن تكون مجرد "سيارة مظهرية" مثل هيونداي سانتاكروز الاختبارية، بل بيك أب متكاملة وعملية، و ستأتي بمقصورة موحدة و مزدوجة، مع توفير خيارات بترول وديزل للمحركات.
كانت هذه تفاصيل خبر لمنافسة "فورد رينجر".. كيا تعمل على تطوير سيارة بيك أب جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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