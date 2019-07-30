شاهد.. آخر لحظات الفنان المصري فاروق الفيشاوي على المسرح

وكتب "كرم": "كنت مبدعاً جميلاً وكان لي شرف إخراجي لك أخر أعمالك الملك لير انظروا كيف كان مبدعاً ، متألقاً ، متأنقاً أضفت الكثير والكثير وكأنك تودع حبيبتك خشبة المسرح ودعتها بكل شغف وبكل حب وبكل مصداقية كعادتك دائماً ، وداعاً أيها الفارس النبيل و القلب الشجاع ستظل في ذاكراتنا إلي أن نلقاك يا حبيب
العملاق فاروق الفيشاوي".
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