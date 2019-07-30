ورافق الطفل محمد ووالده، العشرات من وجهاء وأهالي بلدة العيسوية؛ احتجاجًا على استهداف الأطفال ولدعم الطفل ووالده.
ورصدت ووثقت وسائل الإعلام المختلفة، الموكب الذي تقدمه الطفل ووالده نحو مركز شرطة الاحتلال، وانتظاره والده أمام المركز بعد التحقيق مع الوالد فقط، بعد ما استشعر ضباط الاحتلال الحرج من حجم التغطية الإعلامية التي أحدثها قرار الاستدعاء في الأراضي الفلسطينية، وعبر وسائل الإعلام المختلفة، بحسب وكالة ”معًا“ الفلسطينية.
وقال المحامي محمد محمود إن المحقق ”يدّعي أن الطفل محمد ألقى أمس الحجارة“ وعليه تم استدعاء الوالد، وطلبنا الصور أو الفيديو حول ادّعاء الشرطة، لكن المحقق رفض، مؤكدًا أن استدعاء الأب وملاحقة الطفل محمد هو ضمن الهجمة على العيسوية، حيث الاعتقالات اليومية في البلدة والتي طالت أكثر من 120 مقدسيًا من البلدة خلال الأيام الأخيرة.
من جهتها، اعتبرت الخارجية الفلسطينية، اليوم، إقدام سلطات الاحتلال على استدعاء الطفل المقدسي محمد ربيع عليان (4 سنوات) من بلدة العيسوية؛ للتحقيق بحجة إلقائه الحجارة، تجاوزًا لجميع الخطوط الحمراء، وانتهاكًا فاضحًا للاتفاقيات والمواثيق الدولية، خاصة الاتفاقية الدولية للطفل، واستخفافًا بالإدانات الدولية التي تطالب بوقف مسلسل الجرائم بحق أبناء شعبنا عامة وبحق الطفولة الفلسطينية خاصة.
ورأت الخارجية في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن استدعاء الطفل عليان تصعيد خطير في إجراءات الاحتلال التعسفية، وتنكيله المتواصل بحق أهلنا في العيسوية، الذين يتعرضون منذ أشهر طويلة لحملة قمع وتضييق شرسة تهدف إلى كسر معنوياتهم وإرادتهم، ودفعهم لترك بلدتهم ومنازلهم.
وأشارت إلى أن هذه الحملة تشكل حلقة من حلقات المخطط الإسرائيلي الاستعماري الهادف إلى أسرلة وتهويد القدس الشرقية المحتلة ومقدساتها وأحيائها المختلفة، ومحاصرة التواجد الفلسطيني في المدينة المقدسة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد استدعاء الاحتلال له.. عشرات المقدسيين يرافقون طفلًا فلسطينيًا لمركز التحقيق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.