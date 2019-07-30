أمريكا تطالب ألمانيا بالمشاركة في تأمين مضيق هرمز والتصدي لإيران

وأضافت متحدثة باسم السفارة: ”طلبنا رسميًا من ألمانيا الانضمام إلى فرنسا والمملكة المتحدة للمساعدة في تأمين مضيق هرمز والتصدي للاعتداءات الإيرانية“، لافتة إلى أن ”أعضاء الحكومة الألمانية أكدوا على ضرورة حماية حرية الملاحة، سؤالنا هو من سيحميها؟“.
وأكد متحدث باسم السفارة التصريحات التي أوردتها في البداية وكالة الأنباء الألمانية.
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