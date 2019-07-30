أمريكا تطالب ألمانيا بالمشاركة في تأمين مضيق هرمز والتصدي لإيران

قالت السفارة الأمريكية في برلين، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة طلبت رسميًا من ألمانيا الانضمام إلى فرنسا وبريطانيا في مهمة تأمين سلامة الملاحة بمضيق هرمز قبالة ساحل إيران والتصدي للاعتداءات الإيرانية.

وأضافت متحدثة باسم السفارة: ”طلبنا رسميًا من ألمانيا الانضمام إلى فرنسا والمملكة المتحدة للمساعدة في تأمين مضيق هرمز والتصدي للاعتداءات الإيرانية“، لافتة إلى أن ”أعضاء الحكومة الألمانية أكدوا على ضرورة حماية حرية الملاحة، سؤالنا هو من سيحميها؟“.

وأكد متحدث باسم السفارة التصريحات التي أوردتها في البداية وكالة الأنباء الألمانية.