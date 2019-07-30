السعودية تدعم السودان بـ25 ألف طن سماد زراعي

وصلت ميناء بورتسودان الاثنين ، اول باخرة تحمل (25) الف طن من سماد اليوريا من المملكة العربية السعودية وذلك لتغطية احتياجات العروة الصيفية للموسم الزراعي الحالي في اطار الدعم السعودي للانتاج الزراعي بالسودان .

ووقف والي البحر الاحمر المكلف لواء ركن عصام عبد الفراج علي عمليات تفريغ الباخرة بالميناء الاخضر والترحيل المباشر للمشاريع الزراعية في الولايات المختلفة .

وتم ذلك بحضور ممثل اللجنة الاقتصادية العقيد بحري ركن مامون فضل السيد والاستاذ محمد هاشم مدير قطاع البنك الزراعي بولاية البحر الاحمر .

وأشاد الوالي حسب وكالة الأنباء السودانية بمستوى الاشراف والمتابعة من قبل اللجنة الاقتصادية بالمجلس العسكري والبنك الزراعي .

وأوضح الوالي أن الشحنة التي وصلت تعتبر الدفعة الأولى من دعم مدخلات الانتاج الزراعي، مشيرا إلى (25) ألف طن أخرى من السماد في طريقها إلى الميناء .

وأكد على استعداد حكومة الولاية للتعاون مع الجهات العاملة في الميناء وتذليل وسائل النقل لضمان وصول المدخلات الزراعية الى المشاريع الزراعية بالولايات المختلفة.

