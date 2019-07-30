ألكانتارا: فرص بايرن ميونخ في التتويج بدوري أبطال أوروبا لم تتضاءل

وأضاف اللاعب الإسباني البالغ من العمر 28 عامًا في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الألمانية: ”أرى أن الأمر بنفس الصعوبة التي كان عليها، لم يتغير أي شيء، دائمًا يشكل التتويج بدوري الأبطال هدفًا صعبًا. ويمكن النظر إلى أن فرقًا كبيرة تخرج خالية الوفاض من البطولة في كل عام.
وتوج بايرن ميونخ خلال الموسم الماضي بثنائية الدوري والكأس، تحت قيادة مديره الفني نيكو كوفاتش، لكن الفريق خرج من دور الستة عشر بدوري الأبطال أمام ليفربول الإنجليزي.
وأبدى تياغو دعمه لكوفاتش، مؤكدًا أنه الرجل المناسب للاستمرار في تولي مسؤولية الفريق، وأضاف: نيكو مدرب شاب، ويرغب في الفوز بكل الألقاب مع بايرن ميونخ. إنه يقدم عملًا رائعًا، ونحن جميعًا نحبه.
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