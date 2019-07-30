ليبيا.. طيران الجيش يدمر موقعًا لإطلاق الصواريخ تابعًا لمليشيات طرابلس

وقال المصدر من داخل غرفة عمليات طرابلس لـ“إرم نيوز“، إن ”هذه الضربة استهدفت موقعًا صاروخيًّا فيما يعرف بمشروع الموز، وهو الموقع الذي نفذ أمس، قصفًا على مطار معيتيقة“.
وأضاف المصدر أن ”الضربة كانت دقيقة وأصابت الهدف وتمكنت من تدميره“.
وأشار إلى أن ”ضربات جوية نفذت الاثنين، على محور عين زار تم خلالها استهداف تجمع للميليشيات يقوده القيادي خالد ميلاد الدوفاني والمكنى بديدو، والذي يقود مجموعة من ميليشيا ثوار طرابلس؛ ما أدى إلى مقتله وعدد من عناصر ميليشياته“.
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