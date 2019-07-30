طلب تقبيلها.. شاهد كيف تعاملت نانسي عجرم مع معجب أردني؟

فوجئت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، خلال تواجدها في الأردن من أجل إحياء حفل غنائي لها، بقدوم أحد معجبيها وقيامه باحتضانها.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل، نانسي عجرم وهي ترحب بتصرف الشاب الأردني، وتقبلها للحضن المفاجئ بشكل طبيعي.

ورفضت نانسي في الوقت ذاته طلب الشاب المعجب تقبيلها، بقولها: ”بوسة؟ لا أنا ما بحب البوس“، ليرد أحدهم خلف الكاميرا: ”متزوجة يا عمي متزوجة“.

وتفاعل مُحبو الفنانة اللبنانية مع الفيديو، حيث أشاد أغلبهم بتصرف نانسي في رفضها تقبيل الشاب الأردني، بأسلوب راق وخال من الحرج، ومختلف عمّا فعله الفنان محمود العسيلي عندما رفض طلب أحد المعجبين بالتقاط صورة معه، بينما انتقد بعضهم سماحها للشاب المعجب باحتضانها.

وكانت نانسي عجرم، قد أحيت حفلًا غنائيًا في قبرص، منذ وقت مضى، وأعلنت حينها عن استعداداتها لطرح أغنية جديدة ‏قريبًا.