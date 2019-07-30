وقال مصدر داخل الأهلي لـ إرم نيوز: ”كانت هناك جلسة بين الخطيب ومارتن لاسارتي بحضور سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في الأهلي، لمناقشة قائمة الموسم الجديد المحلية والأفريقية، والحديث عن الاستعدادات للفترة المقبلة“.
وأضاف المصدر: ”بعد مرور ساعة واحدة فقط على الاجتماع، خرج لاسارتي وهو في قمة الغضب ورفض أن يصطحب المترجم الخاص به وخرج مسرعًا خارج النادي، بعد أن تعرض لانتقادات كبيرة من قبل محمود الخطيب، بسبب تواضع المستوى الفني في لقاءي الزمالك والمقاولون العرب“.
وأردف: ”هناك غموض كبير حول مستقبل لاسارتي مع الأهلي، خاصة أن جماهير النادي تضغط على الإدارة من أجل الإطاحة به والتعاقد مع مدرب أفضل؛ من أجل استعادة بطولة دوري أبطال أفريقيا“ .
من جانب آخر، تقدم نادي اطلع بره بطل جنوب السودان بطلب لإدارة الأهلي من أجل إقامة لقاءي الفريقين في دور الـ64 لبطولة دوري أبطال أفريقيا في مصر.
ويرغب نادي اطلع بره بنقل اللقاء إلى مصر بسبب صعوبة إقامته بجنوب السودان بسبب الأوضاع الأمنية هناك، فضلًا عن صعوبة إقامته في السودان بسبب اعتراض الأهلي على أرضية الملعب
يذكر أن الأهلي سيخوض أولى مبارياته في بطولة دوري أبطال أفريقيا بملاقاة فريق اطلع بره من جنوب السودان، وذلك يوم الجمعة 9 أغسطس ويقام لقاء العودة يوم 23 من نفس الشهر في مصر.
كانت هذه تفاصيل خبر لاسارتي يترك اجتماعه مع الخطيب غاضبًا.. واطلع بره السوداني يطلب نقل لقاء الأهلي للقاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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