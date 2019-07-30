ترامب يهاجم الصين مع استئناف المفاوضات التجارية بين البلدين‎

وكتب ترامب في تغريدة على ”تويتر“: ”فريقي يتفاوض حاليًا معهم، لكنهم (الصينيون) يعدلون دائمًا الاتفاق لمصلحتهم“.
وأضاف أنّ ”الصين في وضع سيىء وهي أسوأ سنة لها منذ 27 عامًا. كان يفترض أن تشتري منتجاتنا الزراعية – لا شيء يشير إلى أنها تقوم بذلك. هذه المشكلة مع الصين بكل بساطة لا تطبق ما تقول إنها ستقوم به“.
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