ترامب يهاجم الصين مع استئناف المفاوضات التجارية بين البلدين‎

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، الصين بشدة، متهمًا إياها بعدم احترام بنود المفاوضات التجارية في الوقت الذي تستأنف فيه المباحثات في شنغهاي بين الأمريكيين والصينيين.

وكتب ترامب في تغريدة على ”تويتر“: ”فريقي يتفاوض حاليًا معهم، لكنهم (الصينيون) يعدلون دائمًا الاتفاق لمصلحتهم“.

وأضاف أنّ ”الصين في وضع سيىء وهي أسوأ سنة لها منذ 27 عامًا. كان يفترض أن تشتري منتجاتنا الزراعية – لا شيء يشير إلى أنها تقوم بذلك. هذه المشكلة مع الصين بكل بساطة لا تطبق ما تقول إنها ستقوم به“.