دعما للسلام.. "الشعبية" تفتح الممرات بالمنطقتيتن

رحّبت مفوضية العون الإنساني بإعلان قطاع الشمال الموافقة على فتح الممرات لتوصيل المساعدات الإنسانية للمناطق تحت سيطرتها بولايتي جنوب كرفان والنيل الأزرق، واصفة الخطوة بالإيجابية.
وقال محمد السناري مفوض العون الإنساني المكلف لـه إن المفوضية سبق أن أعلنت السماح بدخول المساعدات الإنسانية، إسهاماً منها في تخفيف المعاناة عن مواطني تلك المناطق.
وفي سياق آخر كشف السناري عن تقديم حزمة من الدعم والإسناد للمتأثرين من السيول والأمطار بمنطقة الكومة بولاية شمال دارفور، مبيناً إن الدعم يتمثل في مواد إيواء وغذاء، لافتاً إلي إن المفوضية قدمت مواد غذاء وإيواء للمتأثرين بالسيول والأمطار بولايات كسلا وسنار والقضارف.
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