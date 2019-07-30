مطورو "تيك توك" يستعدون لإطلاق الهاتف الذكي الخاص بهم

أعلنت الشركة المالكة لمنصة التواصل الاجتماعي "تيك توك" عزمها الدخول في مجال صناعة الهواتف الذكية.

وأكدت شركة ByteDance الصينية، مطورة تطبيق مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة "تيك توك"، في النسخة الغربية، والمعروف باسم Douyin في النسخة الصينية، أن هاتفها الخاص قيد التطوير بالفعل منذ سبعة أشهر.

وتعمل الشركة الصينية على تطوير هاتفها بالتعاون مع شركة تصنيع الأجهزة الإلكترونية والهواتف Smartisan Technology، ومقرها الصين أيضا، وتزعم شركة ByteDance أنها ستقوم بالتحميل المسبق للعديد من التطبيقات الخاصة بها، من بينها "تيك توك" و Toutiao لتجميع الأخبار، وخدمة بث الموسيقى التي لم تصدر بعد، والتي تتطلع الشركة من خلالها إلى منافسة خدمات مشابهة من قبيل Spotify و Apple Music.

وأطلقت ByteDance في يناير الماضي، أيضا تطبيق Duoshan، وهو تطبيق للدردشة المرئية شبيه بتطبيق "سناب شات".

وحصلت شركة ByteDance على براءات اختراع خاصة بالهواتف الذكية وطاقم من فريق عمل Smartisan لتطوير الهواتف الذكية.

ولم تقدم التقارير الجديدة أية تفاصيل حول موعد الكشف عن الهاتف الذكي أو الشكل الذي سيبدو عليه.