أحلام وراغب علامة يجتمعان مجددا في لجنة تحكيم "ذي فويس"

أعلن برنامج المواهب الغنائية "ذي فويس" (the Voice) عن التغييرات التي تم إحداثها استعدادا لانطلاق الموسم الخامس منه، أهمها أعضاء لجنة التحكيم.

وشملت التعديلات الجديدة خروج الفنانة إليسا من عضوية لجنة الحكيم جنبا إلى جنب مع الفنان عاصي الحلاني، حيث سيحل محلهما الفنانة سميرة سعيد وراغب علامة.

وأشار بيان إعلامي نشرته قناة "إم بي سي" إلى أن الفنانة الإماراتية أحلام والفنان المصري محمد حماقي سيستمران ضمن أعضاء لجنة تحكيم برنامج المواهب الغنائية في موسمه الخامس.

وسبق أن أعلنت إليسا مغادرتها لجنة التحكيم منذ منتصف شهر يوليو الجاري، حيث كشفت أن إدارة القناة لم تعلمها بمشاركتها في الموسم الجديد من البرنامج، فضلا عن أن انشغالها بألبومها الغنائي الجديد سيدفعها في أي حال من الأحوال إلى الاعتذار عن المشاركة في نسخة 2019 من البرنامج.

ومن المنتظر أن يبدأ تصوير مرحلة "الصوت وبس" من الموسم الجديد لـ"ذي فويس" في أغسطس 2019، وسيكون هذا الموسم من تقديم ياسر السقاف وناردين فرج، وإخراج جنان منضور.

وفور إعلان انضمام الفنان راغب علامة إلى لجنة التحكيم، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي ضجة واسعة بسبب الشائعات السابقة حول انسحاب الفنان اللبناني من لجنة تحكيم برنامج المواهب "أراب أيدول" في موسمه الثالث، جراء خلافات بينه وبين "الملكة" أحلام.