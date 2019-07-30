أهلي شندي: تجربة المريخ مفيدة

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الخليج 365 :
أقرّ رئيس القطاع الرياضي بنادي الأهلي شندي عبد المهيمن الأمين بأنّ المريخ قدّم تجربة إعدادية مميزة وجاءت مفيدة إلى حدٍ كبير.
وقال عبد المهيمن في تصريحٍ لـ”باج نيوز” إنّ فريقه يخوض مثل هذه التجارب من أجلّ المكسب الفني لا المعنوي.
وحسم التعادل بهدفٍ لكلٍ نتيجة مباراة المريخ الخرطوم والأهلي شندي الودية والتي جرت”الأثنين”.
وكشف عبد المهيمن عن استمرار معسكر الفريق بالخرطوم حتى موعد السفر إلى كينيا.
يشار إلى أنّ أهلي شندي سيلعب في ذهاب تمهيدي بطولة الكنفدرالية أمام مانداري الكيني.
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