خبير إقتصادي يطالب بدراسة خروج الحكومة من التجارة

الخليج 365 :

طالب الخبير الاقتصادي المعروف أ.د.عصام الدين عبدالوهاب بوب، بخضوع قرار المجلس العسكري الانتقالي الرامي لخروج الحكومة من النشاط التجاري بالبلاد لمزيد من الدراسة والتشاور، مشيراً إلى أن القرار يأتي في خضم فوضى اقتصادية تمر بها البلاد.

وقال بوب لوكالة السودان الرسمية للأنباء “سونا”، يوم الثلاثاء، إن هذه الفوضى الاقتصادية كاملة وتمر بها البلاد منذ سنوات.

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وأوضح أن خروج الدولة من النشاط الاقتصادي لا يعني خروجها من الاقتصاد لجهة أن الحكومة تشكل المرجعية الأولى في الاقتصاد.

ولفت إلى أن هنالك مشاريع استراتيجية لابد أن تتحكم فيها الدولة من منطلق مسؤوليتها الوطنية والتاريخية تجاه مواطنيها من بينها مصانع السكر والتصنيع الحربي ومشروع الجزيرة وغيرها.

ودعا إلى هيكلة الوزارات الاقتصادية المعنية لإزالة التشوهات الاقتصادية مثل الاحتكار لتحقيق مبدأ المنافسة الحرة بين القطاعات المنتجة مع توفير فرص التجارة للجميع تأسيساً على آلية السوق (العرض والطلب)، ومعايير الجودة والكفاءة للسلع والخدمات.