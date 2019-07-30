بالصورة.. لماذا يحمل حارس منتخب الجزائر كيساً بلاستيكياً دائماً؟

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أثار حارس المنتخب الجزائري لكرة القدم “رايس وهاب مبولحي” في الأيام الماضية الاهتمام داخل وخارج الملعب، خلال قيادته منتخب “محاربي الصحراء” للتتويج بكأس أمم أفريقيا 2019.

ولفت مبولحي الأنظار بعد العودة من مصر إلى الجزائر وهو يحمل كيسا بلاستيكيا بطريقة غريبة، ليتساءل كل المُتابعين عما يحتويه بالداخل.

وأشارت العديد من المصادر بأن الحارس الاول للمنتخب الجزائري كان يحمل داخل “الكيس” أغراض والدته المُتوفاة منذ أكثر من تسع سنوات، وفقاً لـ “النهار” الجزائرية.

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يُذكر بأن قائد نادي الإتفاق السعودي، عانى كثيرا بعدما وفاة أمه “عائشة”، التي تركت فراغا رهيبا في حياته، حيث تربى على يديها فقط، في غياب أبيه، وهو ما يُفسر العلاقة الوطيدة التي كانت تجمعه بها.

كما خلد صاحب الـ33 عاما إاسم والدته على قُفازه الذي يرتديه في المُنافسات الرسمية، من خلال كتابة اسمها ليستحضرها فوق الملعب.