إبراهيم الشيخ: يجب تمثيل النساء في السيادي بنسة 50%…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

طَالَب الرئيس السَّابق لحزب المؤتمر السوداني إبراهيم الشيخ، بتمثيل أكثر مِن امرأة في المَجلس السِّيادي، وأن يكون مُنَاصَفةً وبذات القدر الذي يُمثل به الرجل (50%).

وقال الشيخ في حِوارٍ له مع صحيفة الصيحة، إنّ المرأة لَعبت دوراً محورياً كبيراً، وأشار إلى أنّ رئيس الحزب عمر الدقير قال: “إنّ الثورة أنثى”، وَأَضَافَ: “المرأة تَستحق لِمَا قدّمت من تَضحياتٍ”، ونوّه الشيخ إلى أنّه لأوّل مَرّة في تاريخ السُّودان تتساقط النِّساء شَهيدات فداءً للوطن وللثّورة، وقال إنّ هناك نساءً شهيدات ومفقودات ومُغتصبات، فالتمثيل بأكثر من امرأة واحدة تستحقها بجدارةٍ، وكَشَفَ الشيخ عن جَدَلٍ حول آلية الاتّفاق من قِبل “قِوى الحُرية والتّغيير” الخَاصّة بتكوين المجلس السِّيادي، وَأَشَارَ إلى أنّ تكوينها تَمّ من كيانات تَضم “تجمُّع الاتّحاديين، نداء السُّودان، قِوى الإجماع، تَجمُّع المهنيين، تَجمُّع المُجتمع المدني وتَيّار الوسط”، وَأَضَافَ: “تَمّ التمثيل بشخصٍ واحدٍ لكلِّ كيانٍ من الكيانات، كَمَا قدّمت تَرشيحات من الكَيَانات والكُتل المُختلفة بجانب إرفاق السِّيرة الذَّاتيَّة لأيِّ شَخصٍ، ومن ثَمّ يكون الاختيار النهائي.