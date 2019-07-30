عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الثلاثاء 30 يوليو 2019م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أخبار اليوم

أحداث دامية بمدينة الابيض في مسيرات ومواكب سلمية لطلاب المدارس .

مقتل ٤ طلاب ومواطنان واصابة ٦٥ والوالي يوجه بتكوين لجنة تحقيق فورية لكشف ملابسات الأحداث .

نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي يختتم زيارة للقاهرة ويعود للبلاد .

الصحة تحذر من احتمالية دخول الإيبولا عبر الحدود .

تعديل اسم جهاز الأمن الى جهاز المخابرات العامة .

اطلاق سراح رئيس اتحاد الصحفيين والرزيقي يباشر مهامه بالاتحاد اليوم .

في ذمة الله .. الحاجة هدية والدة الرئيس السابق عمر البشير .

الوطن

غضب وتصعيد ثوري بعد مقتل طلاب بالرصاص في الأبيض

“8” قتلى وعشرات الإصابات وحظر التجوال في مدن شمال كردفان

المحكمة تبطل قرار المجلس العسكري بفصل رئيس النيابة العامة

استئناف مفاوضات “الدستورية” بحضور الوساطة الأفريقية

“تجمع المهنيين” يصعد لهجته ضد “العسكري” ويقول: “ضقنا ذرعاً بالتفاوض”

الصيحة

“الإدارية العليا” تبطل قرار “العسكري” بإنهاء خدمة رئيس النيابة العامة

تَحالُف أحزاب وحركات الشرق يُهَدِّد بالحرب وتَقرير المصير

تواصُل اجتماعات “الفنية” وغرفة متابعة مشتركة بين “العسكري” و”التغيير”

منتحل صفة “حميدتي” ينفي الاتّهامات ويتّهم ضابطاً بمُساعدته في الخروج من السجن

أحداثٌ داميةٌ بمدينة الأبيض وإعلان حالة حظر التجوال بشمال كردفان

قراءة هادئة حول موقف الحزب الشيوعي

(6) شهداء في أحداثٍ داميةٍ بالأبيض وإعلان حظر التجوال بشمال كردفان

إبراهيم الشيخ يُطالب بتمثيل (50%) للنساء في “السيادي”

جلاب: عودة مُرتقبة لقيادات “الشعبية” إلى الخرطوم بعد تفاهمات جوبا

ساطع: مادة القوات النظامية في “الوثيقة الدستورية” “قنبلة موقوتة”

الانتباهه

أنباء عن اعتقال حامد ممتاز وتوقيف مدير سابق بالمعادن

هجوم دموي على مسافرين في طريق ياي ــ كايا

وفاة الحاجة هدية والدة الرئيس السابق عمر البشير

تضارب حول استئناف التفاوض بشأن الدستورية

الإنتباهة تكشف أملاكاً أسطورية لأراضٍ لمقربين من النظام المباد

مجهولون يقتحمون مقر صحيفة (البعث السوداني)

مذبحة في الأبيض

حظر”5″ شركات وإنذار”45″ شركة في مجال الماشية

المحكمة تبطل قرار إقالة رئيس النيابة

تحالف بالشرق يهدد يحمل السلاح

بدء هيكلة جهاز الأمن وتغيير اسمه وتعديلات بقانونه

السوداني

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“5” قتلى وأكثر من”70″ مصابًا في أحداث الأبيض

هيكلة الأمن وتغيير اسمه لجهاز المخابرات العامة

السلطات تسمح للبشير بتشييع والدته

حظر التجوال وتعليق الدراسة بشمال كردفان

تحويل مقرّ محاكمة لاعب المنتخب الوطني إلى بحري

الجريدة

تصاعد الاستنكار لـ”مجزرة الأبيض” والشيوعي يقاطع التفاوض مع”العسكري”

مجهولون يقتحمون مقر صحيفة”البعث السوداني”

أزمة خبز بالجزيرة ووقود في”أبو حمد” و”2500″ جنيه لـ”جركانة” البنزين

وفد من قوى الحرية والتغيي يتوجّه إلى الأبيض والتفاوض مع العسكري في موعده

الشيوعي يقاطع التفاوض مع المجلس العسكري

التيار

مجزرة جديدة في الأبيض وحظر للتجوال

تصعيد بشوارع الخرطوم والولايات تنديدًا بالحادث

التوترات تنعكس على التفاوض بين”العسكري” والحرية”

تحقيق لـ”التيار” يكشف عن أوضاع مؤلمة في مستشفى البلك