والي جنوب دارفور يطالب الإدارة الأهلية بالتعاون والتكاتف



وجه والي جنوب دارفور اللواء الركن هاشم خالد محمود بتسخير كل ماتؤول للولاية من مقار وآليات اليوناميد للمدارس والصحة. وجه والي جنوب دارفور اللواء الركن هاشم خالد محمود بتسخير كل ماتؤول للولاية من مقار وآليات اليوناميد للمدارس والصحة. وطالب والي جنوب دارفور في لقاء جمعه مع القيادات الأهلية والعاملين بمحلية بليل اليوم بالتعاون والتكاتف والعمل بروح الفريق الواحد مشيراً إلى الترابط الاجتماعي بين مكونات المحلية بفضل مجهودات الادارة الاهلية قائلا محلية بليل ليست محلية قبيلة واحدة والناس يتعايشون في أمن وأمان وسلام وسجل صوت شكر خاص للإدارة الاهلية في محلية بليل، مشيرا إلى أن النسيج الاجتماعي الموجود في بليل غير موجود في محليات كثيرة.

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