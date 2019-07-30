مخطط جديد من نتنياهو لبناء 6 آلاف وحدة استيطانية

قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، مخططًا استيطانيًا جديدًا أمام المجلس الوزاري المصغر ”الكابينيت“، بشأن أعمال بناء استيطانية في المنطقة ”ج“ بالضفة الغربية المحتلة.

وكشفت صحيفة ”هآرتس“ العبرية، أنّ ”مقترح نتنياهو يقضي ببناء 6 آلاف وحدة استيطانية في المستوطنات، مقابل السماح للفلسطينيين بالبناء في مناطق (ج)“.

وذكرت القناة العبرية السابعة، أنّ ”خطط البناء التي طرحت في مجلس الوزراء خلال اليومين الأخيرين، والتي أدت إلى مناقشات مهمة وطويلة، تشمل مقترح بناء حوالي 700 وحدة سكنية للفلسطينيين في المنطقة (C)، في مقابل بناء حوالي 6000 وحدة استيطانية في مستوطنات الضفة“.

وتشير التقديرات إلى أنّ ”هذه الخطوات يجريها نتنياهو بالتنسيق الكامل مع الإدارة الأمريكية ضمن الجهود المبذولة لدفع خطة (صفقة القرن)“.

في ذات الإطار، قالت قناة ”مكان“ العبرية، إنّ ”المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية ناقش هذه الخطة، وإن بعض أعضاء المجلس أبدوا تحفظاتهم منها“.

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وألمحت جهات في المجلس إلى إمكانية وجود علاقة بين الخطة وبين زيارة جارد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإسرائيل، في الأيام المقبلة، والنشر المتوقع لخطة السلام الأمريكية.

وأثارت خطة رئيس الوزراء ردود فعل غاضبة لدى أوساط اليمين، حيث قال رئيس ما يسمى ”مجلس يهودا وسامرة“ حانانئيل دوراني، إنّ ”نتنياهو يناقش في الكابينيت خطة تنطوي على ما اعتبره الاستسلام بدلًا من مكافحة البناء غير المرخص الفلسطيني في المناطق المصنفة (c)، والذي يحظى بدعم السلطة“.

وأضاف أنه ”من غير المنطقي اشتراط استمرار البناء الإسرائيلي في المكان بإقامة مشاريع عقارية للفلسطينيين“.