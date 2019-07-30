روسيا تحبط 17 هجوما إرهابيا منذ بداية العام

قال النائب الأول للمدعي العام الروسي، الكسندر بوكسمان، اليوم الثلاثاء إن روسيا منعت وقوع 17 هجوما إرهابيا منذ بداية العام.

وقال المسؤول، خلال اجتماع لهيئة مجلس النيابة العامة الروسية: "لايزال هناك خطر خلق بؤر للنشاط الإرهابي في مناطق البلاد. وهذا ما يؤكده عدد الأعمال الإرهابية التي تمنعها وكالات إنفاذ القانون. في الأشهر الستة الماضية، حيث تم إحباط 17 محاولة من هذا القبيل".

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن عدد الجرائم ذات الطابع المتطرف ارتفع بنسبة 5 بالمئة عام 2017، مشيرا إلى أن اكثر من 3 آلاف موقع متطرف تم حظره منذ حصول النيابة العامة الروسية على تفويض بذلك.