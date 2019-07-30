بعد تألقه في أمم أفريقيا.. بونجاح تحت أنظار موناكو الفرنسي

تحدثت تقارير إعلامية فرنسية عن إهتمام نادي موناكو الفرنسي بالحصول على خدمات الجزائري بغداد بونجاح، بعد تألقه اللافت في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة.

أثار تألق الجزائري بونجاح في بطولة الأمم الأفريقية، اهتمام نادي موناكو الفرنسي، ومدربه البرتغالي ليوناردو غاريم.

المدرب البرتغالي تحدث عن إمكانية تأقلم بونجاح بدور رأس حربة منفرد أو كمهاجم ثان في الفريق.

ويرتبط بونجاح مع فريق السد القطري بعقد يمتد حتى 2024، قادما من النجم الساحلي التونسي في عام 2015.

وكان بونجاح ساهم بفوز منتخب بلده ببطولة الأمم الأفريقية بعد تسجيله هدف المباراة الوحيد أمام السنغال في المباراة النهائية.