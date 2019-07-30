فريق بيكيه يصعد إلى الدرجة الثالثة من دوري إسبانيا

وكان فريقا سامورا وألكوبنداس من المرشحين للحلول بدلا من رويس المفلس، لكن الاتحاد الإسباني أشار إلى اختياره أندورا لأن الفريق استوفى "المتطلبات المحددة" بدفعه رسوما بلغت 452 ألف يورو (503500 دولار).
وقال رئيس النادي، فيران فيلاسكيا، في بيان، إن فريقه سعى للانضمام إلى الدرجة الثالثة لأنها "فرصة جيدة لنادينا".
وهكذا، يكون النادي قد صعد درجتين في موسم واحد بعد فوزه بالدوري الكاتالوني الإقليمي، خلال الموسم الماضي.
واشترت مجموعة بيكيه "كوزموس هولدينغ غروب" فريق أف سي أندروا في ديسمبر 2018.
وتعاقد النادي مع لاعبين جدد هذا الصيف، بينهم الجناح ميغل بالانكا (31 عاما) الذي حمل سابقا ألوان ريال مدريد.
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