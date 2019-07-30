تحقيق أول انتصار في الحرب التجارية الصينية الامريكية

رفعت الصين كل القيود عن استيراد فول الصويا من روسيا.

وكشف بيان نُشر على موقع دائرة الجمارك الصينية الإلكتروني أنه يمكن توريد الصويا للصين من كل أنحاء روسيا على الطرق البرية والمائية وبطريق الجو.

حظر استيراد الصويا الأمريكية

وتجدر الإشارة إلى أن الصين فتحت بابها على مصراعيه أمام الصويا الروسية في سياق الحرب التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت أهم مورّد للصويا لجمهورية الصين الشعبية حتى الآونة الأخيرة حينما حظرت الحكومة الصينية استيراد الصويا من الولايات المتحدة ردا على قرار الحكومة الأمريكية بفرض رسوم جمركية على الصين.

وتشغل الصين المركز الأول في استهلاك الصويا. ويبلغ استهلاك الصينيين من الصويا أكثر من 100 مليون طن سنويا. وكانت الصين تستورد 18 مليون طن من الصويا من الولايات المتحدة.

روسيا تزيد إنتاج الصويا

في ما يخص روسيا فإنها تعتبر أكبر دولة مصدّرة للقمح. أما بالنسبة للصويا فلم تكن روسيا قبل عشرة أعوام تنتج كمية تذكر منها. وفي الفترة الأخيرة سجل إنتاج روسيا للصويا نموا من 1.6 مليون طن في عام 2013 إلى 4.1 مليون طن في عام 2018. ويجب أن تنتج روسيا 7.2 مليون طن من الصويا سنويا بحلول عام 2024 طبقا لخطة وزارة الزراعة الروسية.

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وعن تصدير الصويا قال وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم أوريشكين خلال اجتماع منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي إن الصادرات الروسية من الصويا يمكن أن ترتفع 4.5 مرة من 800 ألف طن في عام 2018 إلى 3.7 مليون طن في الأعوام القليلة المقبلة.

ويرى المشرفون على الصادرات الروسية أنه من الضروري أن تزيد روسيا إنتاج فول الصويا من أجل الاستهلاك المحلي وزيادة الصادرات إلى الدول الأجنبية، وبالأخص الصين.

ونقلت صحيفة "فزغلاد" عن المدير التنفيذي لرابطة منتجي المواد الغذائية الروس، دميتري فوستريكوف، قوله إنه يجب أن تزيد روسيا إنتاج فول الصويا لكي تتمكن من زيادة صادراتها من الصويا إلى الصين.