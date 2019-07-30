نجل أنغام يهاجم زوجها: أحتقر هذا الرجل

هاجم عمر عارف الابن الأكبر للمطربة المصرية أنغام، زوج والدته الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم.

وفي تدوينة على موقع إنستغرام، قال عمر إنه "يحتقر" الرجل: سأظل صادقا مع نفسي، وإلى جانب الحقيقة دائما، نعم لدي مشاكل مع الرجل واحتقره لأسباب عديدة، لكن لا تفكرون لثانية واحدة أنه يمكننى إيذاء والدتي".

وقال عمر إن أي شخص يعتقد أنه قد يؤذي والدته فهو لا يعرفه "كل ما أفعله هو لأننى أهتم بها ولأننى أحبها".

وتعليقا على مهاجميه بسبب حديثه عن زوج والدته في الفترة الأخيرة تابع ابن المطربة المصرية أنغام "أنتم لا تحبون أمي أكثر مني، أنا أحبها رغم كل شيء وأنا وشقيقي سندك الحقيق، ولا يمكن لأحد أن يحل محلنا، فأنا لست مؤقتا مثل بعض الناس، أنا إلى الأبد، أمي أنا أحبك".

وكان عمر عارف قد هاجم زوج والدته، وقام بسبه عبر "ستوري" الانستغرام، ثم مسح ما كتبه بعدها بساعات، وقال "كل حاجة هتتقال خلاص".