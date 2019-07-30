مصرع 11 ونقل 5000 للمستشفيات بسبب درجات الحرارة في اليابان

وأفادت وكالة مكافحة الحرائق والكوارث في اليابان بارتفاع عدد الأشخاص المتأثرين بارتفاع درجات الحرارة والذين نقلوا إلى المستشفى إلى ثلاثة أمثال تقريبا عن الأسبوع.
ويمثل الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما، نسبة تزيد عن 52.6% من إجمالي عدد المصابين حتى أمس الأول.
وظهرت أعراض حادة على 119 شخصا تتطلب عادة ما لا يقل عن ثلاثة أسابيع من العلاج داخل المستشفى، بينما عانى ألف و792 شخصا من مشاكل أقل خطورة، مما يلزم بقائهم في المستشفى لمدة أقصر.
وتحث وكالة مكافحة الحرائق والكوارث المواطنين اليابانيين على تناول الكثير من الماء إلى جانب أخذ قسط من الراحة، حيث من المرجح أن تظل درجات الحرارة أعلى من المتوسط في اليابان خلال الأسبوع المقبل.
يذكر أن درجات الحرارة في اليابان تتراوح ما بين 35 إلى 27.
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