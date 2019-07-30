اللجنة الفنية للوثيقة الدستورية تواصل اجتماعاتها بفندق كورنثيا….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تواصِل اللجنة الفنية اليوم، مشاوراتها بين وفدي المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، برئاسة الوسيط الأفريقي محمد ولد لباد، بفندق كورنثيا.

وقد تمت مشاركة الوفدين في الجلسة وعزمهما مواصلة التشاور رغم أجواء التوتر التي خلفتها أحداث الأبيض وتقرير لجنة فض الاعتصام. وأفادت المتابعات بأن الطرفين اتفقا على تشكيل غرفة متابعة لإدارة التفاوض يقودها من “العسكري” الفريق ركن شمس الدين كباشي ومن “التغيير” أحمد ربيع لتقريب وجهات النظر في حالة أي خلاف داخل اجتماعات اللجنة الفنية التي يمثل الحرية والتغيير فيها ساطع الحاج والأستاذة ابتسام، ويمثل “العسكري” المستشار القانوني لـ “الدعم السريع” وممثل للقوات المسلحة. المادة السابقة تحالف أحزاب الشرق يهدد بتقرير المصير…. المقالة القادمة ما بين اختطافل وقتل وسرقات..”عصابات الشفتة”.. تفلُّتات تَتَجَدّد واعتداءات تَتَمَدّد

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