الكشف عن أملاك أسطورية لأراضٍ لمقربين من النظام السابق…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت تحقيقات نيابة مخالفات الأراضي مع بعض المقربين من النظام المباد، عن حقائق وممتلكات أسطورية. وأزاحت مصادر مطلعة الستار عن تفاصيل التحقيقات وممتلكات مسؤولين سابقين ورجال أعمال قدرت بنحو (88) قطعة أرض بالعاصمة. وفي مجمل التحريات ثبت امتلاك رجل أعمال مقرب جداً من النظام البائد آنذاك نحو (42) قطعة ارض, وتقع بعض الأراضي السكنية والاستثمارية التابعة له وفقاً للتحريات النيابية في ضاحيتي (كافوري) و (المنشية)، وقطعة أرض مساحتها ألفي متر مربع بمنطقة (المعمورة). وقالت المصادر إن رجل الأعمال أفاد محضر التحريات بأن قطعة الأرض في (المعمورة) منحت له بالأقساط. وفي سياق متصل توصلت النيابة إلى أن نحو (10) قطع أراضٍ بحي درجة أولى ببحري سجلت بأسماء مختلفة. وفي السياق نفسه أوضحت التحريات امتلاك رجل أعمال آخر مقرب أيضاً من النظام السابق (36) قطعة أرض بضاحية (كافوري) في بحري. ووفقاً للمصادر قادت النيابة تحريات منفصلة مع مسؤول سابق حول أراضٍ بوسط الخرطوم, بجانب قطعتي أرض شرق الخرطوم، وحول مصدر الأموال التي قادته لامتلاك تلك القطع. وفي تحريات أخرى بحسب المصادر تحرت النيابة مع رجل أعمال معروف، واتضح من خلال تلك التحريات أنه يمتلك قطع أراضٍ مقامة عليها مشروعات استثمارية شمال الخرطوم, بجانب قطعة أرض ضخمة تقع بالقرب من الساحة الخضراء. وفي ذات السياق أبدى قانونيون اعتراضهم على الأسباب التي جعلت التحري مع رموز النظام البائد بيد وكلاء النيابة، ولماذا لا تتحرى الشرطة معهم باعتبارهم متهمين عاديين، على حد تعبيرهم.