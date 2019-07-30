إعتقال حامد ممتاز وآخرين..

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تواصلت حملة الاعتقالات التي تنفذها السلطات على خلفية المحاولة الانقلابية التي طالت قيادات عسكرية ومدنية تنتمي للنظام البائد . وكشفت مصادرمطلعة أن حملة الاعتقالات طالت المدير العام الأسبق للشركة السودانية للموارد المعدنية هشام توفيق، فيما تضاربت أنباء عن اعتقال وزير ديوان الحكم المركزي السابق حامد ممتاز.

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