زينيت سان بطرسبرغ الروسي يقترب من ضم مالكوم جناح برشلونة

وكان آرسنال يسعى للتعاقد مع اللاعب الذي انضم إلى النادي الكتالوني الموسم الماضي ولم يثبت جدارته بالمشاركة في التشكيلة الأساسية للمدير الفني ارنستو فالفيردي.
وقال ميتفيديف لموقع ”فونتاناكا“ الروسي على الإنترنت إن المفاوضات وصلت لمرحلة متقدمة لكنه في الوقت ذاته يرى أن طلب برشلونة الحصول على 40 مليون يورو ”بعيد جدًا عن الواقع“.
ويسعى متصدر الدوري الروسي لتعزيز صفوفه بالتعاقد مع اللاعب البرازيلي الذي لا يمانع برشلونة رحيله رغم أنه انضم للفريق من ليون الموسم الماضي.
يأتي ذلك في الوقت الذي يسعى فيه مالكوم للمشاركة بشكل أساسي، لذلك سيوافق على الرحيل إلى زينيت سان بطرسبرغ.
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